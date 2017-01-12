Работа прокуратуры обеспечивает стабильную деятельность всех госинститутов — Валерий Лидин Общество Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Профессиональная работа прокуратуры обеспечивает полноценную и стабильную деятельность всех государственных институтов. Такое мнение выразил председатель Законодательного собрания Пензенской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин, поздравляя сотрудников и ветеранов надзорного ведомства с профессиональным праздником. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «На вас возложена ответственная миссия — защищать интересы государства, общества и каждого человека», — добавил он. Валерий Лидин пожелал сотрудникам прокуратуры крепкого здоровья, счастья и успехов в дальнейшей службе, сообщает пресс-служба регионального парламента. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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