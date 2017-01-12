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В Пензе найдена школьница, ушедшая из дома накануне Нового года

11:55 | 12.01.2017 | Общество

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Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. 14-летняя пензенская школьница, которая сбежала из дома около двух недель назад — 31 декабря 2016 года, найдена в районе Западной поляны утром в четверг, 12 января. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензе найдена школьница, ушедшая из дома накануне Нового года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После самостоятельных поисков законные представители 9 января обратились за помощью к стражам порядка», — пояснили в ведомстве, добавив, что после этого на розыск несовершеннолетней был ориентирован весь личный состав полиции.

В пресс-службе добавили, что в этой работе были задействованы участковые, сотрудники угрозыска, подразделений по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы и ГИБДД.

«Полицейские проверяли дворовые территории, заброшенные дома, гаражные и лесные массивы, магазины и торговые центры, а также опрашивали знакомых школьницы, ее родственников — всех, кто мог что-либо знать о ее местонахождении», — уточнили в УМВД.

В управлении отметили, что в настоящее время стражи порядка выясняют причины, побудившие девушку уйти из дома на столь длительный срок.
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