Мэр Пензы поздравил журналистов с Днем российской печати Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил сотрудников средств массовой информации с Днем российской печати, который отмечается в пятницу, 13 января.

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«Современная пресса, являясь важнейшим элементом гражданского общества, в полной мере отражает многогранную жизнь нашего города. Лучших представителей печатных изданий Пензы неизменно отличает активная гражданская позиция, высочайший профессионализм, всесторонний подход и взвешенность оценок в подаче информации, требовательность к себе и, конечно, любовь к родному городу», — отметил глава администрации Пензы.

Он поблагодарил журналистов за добросовестный труд, преданность избранному пути, плодотворное и конструктивное сотрудничество.

«От всей души желаю вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации новых идей и проектов, а также доброго здоровья, счастья и благополучия!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.