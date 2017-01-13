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В Кузнецке выбрали самую красивую рождественскую звезду

10:40 | 13.01.2017 | Общество

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Кузнецк, 13 января 2017. PenzaNews. Подведение итогов III городского конкурса «Рождественская звезда» состоялось в Кузнецке Пензенской области в минувший четверг, 12 января.

В Кузнецке выбрали самую красивую рождественскую звезду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В конкурсе приняли участие 112 человек, приславшие 145 звезд. При этом работы поступали не только от жителей Кузнецка, но и из сел Радищево и Ясная Поляна.

Большая часть представленных поделок была создана из бумаги.

Среди необычных материалов, использованных для изготовления звезды, были ткань, дерево, поролон, солома, пряжа, соленое тесто и спички. Украшали их аппликацией, бисером, бусинами, пшеном, рисом, мишурой и колокольчиками.

В ходе церемонии награждения победителей епископ Кузнецкий и Никольский Нестор поблагодарил участников за трудолюбие, творчество, внимание к рождественской теме, а также отметил, что такие конкурсы учат детей видеть и создавать красоту, а значит, и самим становиться духовно красивее.

По итогам конкурса памятные призы получили семьи Таратыновых, Лукашевых, Лазаревых, Кековых, Мальцевых и Котловых, а детский сад №24 был награжден за самое активное участие.

Победителем конкурса «Рождественская звезда» была признана семья Кузьминых. Второе место заняла учащаяся второго класса школы №2 Виктория Сорокина, а третье — семья Загариных, сообщает пресс-служба Кузнецкой епархии.
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