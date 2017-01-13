Техдиректор завода «Атмис-сахар» заплатит 100 тыс. рублей за ожоги работника Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено техдиректору ОАО «Атмис-сахар» Сергею Жуку, который признан судом виновным в нарушении требований охраны труда на заводе в городе Каменке Пензенской области, что привело к серьезному травмированию работника.

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По данным прокуратуры региона, в должностные обязанности мужчины входило обеспечение соблюдения правил и норм техники безопасности.

Однако они были нарушены, когда слесарь-ремонтник спустился внутрь распределителя первого продукта для ремонтных работ, в ходе выполнения которых, произошло открытие пневматической заслонки, расположенной на переливной трубе, и произошла подача горячего жидкого утфеля.

Он попал на различные части тела сотрудника, который в итоге получил ожоги 31% тела, в том числе лица, туловища и конечностей. Полученные телесные повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Подсудимый ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. После вынесения он не был обжалован и вступил в законную силу.