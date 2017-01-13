Замглавы Минздрава призвала простуженных пензенцев не заниматься самолечением Общество

Пенза, 13 января 2017. PenzaNews. Заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова призвала жителей региона обращаться к врачам при первых симптомах недомогания в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Больным следует не посещать работу. Больные дети не должны посещать сады и школы», — сказала она в ходе круглого стола «Сохранение здоровья населения», организованного в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 13 января.

По словам Оксаны Чижовой, перенос болезни на ногах лишь усугубляет состояние пациента.

«Необходимо заболевшим лицам своевременно обращаться за помощью и не заниматься самолечением», — подчеркнула замминистра.

Она уточнила, что в текущем сезоне было вакцинировано 47% населения, что на 5% больше, чем год назад, при этом каждый раз состав вакцины меняется с учетом мутации вируса.

«Мы призываем и поддерживаем, что больной человек должен оставаться дома и не являться распространителем инфекций в коллективах», — резюмировала Оксана Чижова.