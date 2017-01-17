Житель Пензы после ссоры с возлюбленной принес ей вместо букета голубую ель Общество

Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Житель Пензы подарил возлюбленной макушку голубой ели, которую он незаконно спилил на улице Ленина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«28 декабря 2016 года в отдел полиции №2 управления МВД России по городу Пензе обратился с заявлением житель Октябрьского района. Он сообщил, что на улице Ленина обнаружил поврежденной голубую ель. Полицейские при осмотре места происшествия установили, что неизвестные лица спилили макушку дерева высотой 2,5 метра. В ходе доследственной проверки было установлено, что ель была повреждена до степени прекращения роста. Сумма причиненного ущерба составила 88 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что впоследствии участковые уполномоченные обнаружили дерево в квартире жительницы Пензы.

«Гражданка пояснила, что ель ей принес сожитель, с которым накануне у нее произошла ссора. Знакомый подарил дерево, пытаясь загладить свою вину. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 38-летний гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.