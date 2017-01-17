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Житель Пензы после ссоры с возлюбленной принес ей вместо букета голубую ель

11:56 | 17.01.2017 | Общество

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Пенза, 17 января 2017. PenzaNews. Житель Пензы подарил возлюбленной макушку голубой ели, которую он незаконно спилил на улице Ленина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Житель Пензы после ссоры с возлюбленной принес ей вместо букета голубую ель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«28 декабря 2016 года в отдел полиции №2 управления МВД России по городу Пензе обратился с заявлением житель Октябрьского района. Он сообщил, что на улице Ленина обнаружил поврежденной голубую ель. Полицейские при осмотре места происшествия установили, что неизвестные лица спилили макушку дерева высотой 2,5 метра. В ходе доследственной проверки было установлено, что ель была повреждена до степени прекращения роста. Сумма причиненного ущерба составила 88 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

В полиции добавили, что впоследствии участковые уполномоченные обнаружили дерево в квартире жительницы Пензы.

«Гражданка пояснила, что ель ей принес сожитель, с которым накануне у нее произошла ссора. Знакомый подарил дерево, пытаясь загладить свою вину. Личность злоумышленника была установлена. Им оказался 38-летний гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по факту незаконной рубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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