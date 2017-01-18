Власти сочли нецелесообразной установку светофоров у Гагаринского путепровода в Пензе Общество

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Установка светофоров при съезде с Гагаринского путепровода неподалеку от торгового-развлекательного центра «Суворовский» в Пензе является нецелесообразной. К такому выводу пришли специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения города Пензы».

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«Необходимость введения светофорного регулирования определяется требованиями нормативной документации. В соответствии с п. 7.2.14 ГОСТ Р 52289-2004 […] установка транспортных и пешеходных светофоров производится в том случае, если выполняются условия по интенсивности движения пешеходов, пересекающих проезжую часть дороги — […] не менее 150 пешеходов в час в течение каждого из любых 8 часов рабочего дня недели в одном, наиболее загруженном, направлении. Проведенными проверками установлено, что данное условие на указанном пешеходном переходе не выполняется, и оснований для установки светофорного объекта не имеется», — говорится в ответе «ЦОДД» на инициативу, набравшую на портале «Открытая Пенза» 200 голосов и направленную на рассмотрение в мэрию.

В нем отмечается, что по правилам дорожного движения водитель, приближаясь к пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить людей.