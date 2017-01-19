ЦРУ с начала года рассекретило 38 документов, в которых упоминается Пенза Общество

Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Центральное разведывательное управление США рассекретило с начала 2017 года 38 документов, в которых так или иначе упоминается Пенза.

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Согласно имеющимся сведениям, 3 января на сайт ЦРУ было добавлено 32 документа, 4 января — четыре и 12 числа — еще два. Они затрагивают период 50–60-х годов прошлого века. Тематика отчетов, большая часть из которых являются научными рефератами, разновекторна.

Например, один из документов, датированный 25 июля 1951 года, включает в себя разведданные Японии о микробиологических исследовательских институтах в СССР. В нем говорится, что в Пензе работает институт санитарной бактериологии имени И.И. Мечникова.

Два документа — без названия. В них речь идет о членах политбюро, секретариате ЦК и партийных съездах.

В другом отчете сообщается об источниках и способах распространения «черной ножки» картофеля [бактериальное заболевание растения].

Еще в одном документе говорится о том, что под Пензой зафиксировано строительство пускового комплекса SA-5 — это условное обозначение, которое в США получил советский зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия С-200.

Всего же на сайте ЦРУ поиск по запросу «Penza» выдает 40 страниц, на каждой из них по 20 материалов. При этом они не все полностью посвящены Пензе — город в них упоминается в контексте начала производства компьютеров в СССР, при описании транспортной инфраструктуры страны и даже в информации о погоде и урожае в период с 26 ноября по 3 декабря 1952 года.

Непосредственно в заголовках таких отчетов Пенза упоминается всего 8 раз. Эти документы, в частности, касаются работы радиоцентра, строительства магистрального нефтепровода, функционирования аэродрома и других объектов.