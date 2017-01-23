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В пензенском Минпроме соболезнуют в связи с кончиной главного конструктора «Радиозавода»

13:38 | 23.01.2017 | Общество

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Руководство и сотрудники Минпрома Пензенской области выразили соболезнования родным, близким и коллегам директора по научно-методической работе – главного конструктора АО «Радиозавод» Ивана Банарюка, скоропостижно скончавшегося на 82-м году жизни в минувшую субботу, 21 января.

В пензенском Минпроме соболезнуют в связи с кончиной главного конструктора «Радиозавода». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ушел из жизни талантливый, энергичный разработчик, способный решать самые сложные задачи. Банарюк Иван Захарович был замечательным другом, товарищем и прекрасным семьянином», — говорится в тексте соболезнования.

Как отмечается на сайте «Радиозавода», Иван Банарюк внес большой вклад в становление и развитие автоматизации средств управления войсковой противовоздушной обороны сухопутных, ракетных войск и артиллерии, а также береговых войск ВМФ.

В 2016 году указом президента России Владимира Путина Иван Банарюк был отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награду ему вручили 29 декабря в губернаторском доме.

Церемония прощания с покойным организована на базе центра культуры и досуга Пензы в понедельник, 23 января, с 12.00 до 14.00.
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