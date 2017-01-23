В Новгородской области поисковики нашли останки летчика из Пензы Общество

Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Поисковики обнаружили в Новгородской области останки уроженца Пензы младшего лейтенанта Георгия Урусова, который погиб во время Великой Отечественной войны, управляя самолетом-штурмовиком Ил-2.

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Бойцы отрядов «Память» и «Новгородец» поисковой экспедиции «Долина» нашли фрагменты самолета рядом с деревней Новое Веретье, установив место падения благодаря информации, полученной от местных жителей.

Основные детали штурмовика были ранее кем-то вывезены и, предположительно, сданы на металлолом, но поисковики обнаружили бронелист с хорошо читаемым номером самолета, а также фрагменты останков летчика и его личные вещи.

Это позволило установить по архивным данным, что Ил-2 №732 был приписан к 703 полку 281-й штурмовой Новгородской краснознаменной дивизии 14-й армии Ленинградского фронта.

Оказалось, что найденный самолет под управлением пензенского пилота 1920 года рождения сбили вражеские истребители во время воздушного боя в районе новгородского села Медведь 18 февраля 1944 года, сообщает «Интерфакс».