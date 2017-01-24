В Земетчино на рынке торговали щукой и лещом без документов Общество Земетчино, 24 января 2017. PenzaNews. Представители Россельхознадзора выявили на рынке в рабочем поселке Земетчино Пензенской области факт продажи физическим лицом свежезамороженной рыбы без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и безопасность продукции. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию «Гражданин реализовывал свежезамороженных лещей и щук общим весом 42 кг», — сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина. Она уточнила, что гражданин был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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