Александр Трещев награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Начальник управления Росгвардии по Пензенской области Игорь Белов вручил медаль «За отличие в охране общественного порядка» прапорщику полиции Александру Трещеву в ходе торжественного мероприятия, прошедшего в актовом зале подразделения ОМОН.

Фото: пресс-служба Росгвардии

Сотрудник Росгвардии удостоен государственной награды в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 3 октября 2016 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и воинского долга.

«За плечами Александра Трещева несколько героических эпизодов. Он лично обезвредил самодельное зажигательное устройство, срабатывание которого могло привести к возгоранию значительного количества жилых строений, и несколько снарядов времен Великой Отечественной войны. В июне 2014 года прапорщик полиции со своим питомцем – немецкой овчаркой обнаружил тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Приволжского округа войск Росгвардии.