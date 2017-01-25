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Виктор Кувайцев поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

09:11 | 25.01.2017 | Общество

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил молодежь с Днем российского студенчества, который отмечается в среду, 25 января.

Виктор Кувайцев поздравил пензенскую молодежь с Днем российского студенчества

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Студенческие годы — это время стремлений и надежд, смелых планов и ярких идей, выбора жизненной позиции. В нашем городе растет прекрасная, искренняя, деятельная молодежь. Уверен, что сегодняшние студенты станут достойными высококвалифицированными специалистами и смогут реализовать свой потенциал на благо семьи, любимого города и всей России», — отметил глава администрации Пензы.

Он пожелал студентам здоровья, успехов во всех начинаниях и отличной учебы.

«Пусть прекрасная студенческая пора подарит заряд положительной энергии, научит оставаться стойкими в решении любых задач и подарит верных друзей!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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