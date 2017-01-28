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Осужден пьяный тракторист из Тамалы, пойманный за вождением без прав

10:54 | 28.01.2017 | Общество

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Тамала, 28 января 2017. PenzaNews. Наказание в виде 330 часов обязательных работ назначено 34-летнему жителю Тамалы Пензенской области, который признан судом виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным водительских прав.

Осужден пьяный тракторист из Тамалы, пойманный за вождением без прав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 27 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял трактором. На улице Коммунистической в рабочем поселке Тамала он был остановлен сотрудниками ГИБДД. Освидетельствование показало наличие алкоголя в концентрации, превышающей 1 мг/л», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Людмила Фомина.

Она добавила, что в ноябре 2015 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

«Вместе с тем, мужчина обвинялся в незаконном проникновении в квартиру бывшей супруги — в ночь на 12 июля 2016 года он, использую физическую силу, выбил входную дверь и проник в помещение. Бывшей супруги дома не оказалось», — отметила собеседница агентства.

Людмила Фомина уточнила, что также мужчина лишен права управления транспортными средствами на 2,5 года.
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