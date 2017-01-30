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В Каменке в кафе «Изумруд» обнаружили мясо и сосиски без документов

09:49 | 30.01.2017 | Общество

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Каменка, 30 января 2017. PenzaNews. Свинина и сосиски без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность обнаружены в кафе «Изумруд» в городе Каменке Пензенской области.

В Каменке в кафе «Изумруд» обнаружили мясо и сосиски без документов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, в ходе проверочных мероприятий были выявлены факты закупки свиных шеи и корейки, а также сосисок «Азовские» и «Хуторок».

«По итогам проверки должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Выдано законное предписание», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, нарушения в настоящее время устранены.
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