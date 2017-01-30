В Заречном количество заключенных в 2016 году браков почти равно числу разводов Общество

Заречный, 30 января 2017. PenzaNews. Специалисты отдела ЗАГС администрации Заречного Пензенской области осуществили 259 государственных регистраций заключения браков за 2016 год и 249 — об их расторжении.

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При этом стало регистрироваться меньше случаев расторжения брака по решению суда. Если в 2015 году их насчитывалось 218, то в 2016-м — 180.

Всего произведено свыше 2 тыс. государственных регистраций актов гражданского состояния, в том числе 668 — о рождении, одна — об усыновлении, 48 — об установлении отцовства, 42 — о перемене имени и 741 — о смерти.

За 12 месяцев было составлено 108 заключений о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, выдано свыше 3 тыс. повторных свидетельств и справок.

Значимым итогом деятельности отдела ЗАГС в минувшем году стало завершение работы по переводу записей актов гражданского состояния прошлых лет в электронный вид, сообщает управление общественных связей Заречного.