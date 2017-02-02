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В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление белого медведя

11:29 | 02.02.2017 | Общество

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Показательное кормление белого медведя пройдет в пензенском зоопарке 12 февраля.

В пензенском зоопарке пройдет показательное кормление белого медведя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках будет организована игровая программа, выставка детского рисунка «Мир Заполярья», а также викторина о белых медведях.

Пришедшие на праздник смогут увидеть, как белый медведь охотится на рыбу в бассейне, оборудованном в его новом вольере.

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Как сообщается на сайте зверинца, медведь уже адаптировался к новым условиям обитания.

«В новый бассейн в качестве эксперимента выпустили несколько живых карасей. Процесс охоты можно наблюдать через окно прямо в толще воды. Ловит рыбу он практически мгновенно: вот рыбка плавает рядом с медведем, стремительное движение, и карася уже не видно», — говорится в тексте.

В нем отмечается, что медведь привык питаться в кормовом домике.

«Первое время он заходил туда с опаской и старался одну заднюю лапу оставить снаружи, чтобы нельзя было закрыть шибер», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что также Белый наблюдает за соседями — бурыми медведями Матвеем и Захаром.

«Через решетку ему хорошо видно бурых медведей. Они тоже обживают новый вольер и очень активно его исследуют. Белый с большим интересом наблюдает за их борьбой и играми», — поясняется в сообщении.
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