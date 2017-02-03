Глава Илим-Горского сельсовета освобожден от должности за неверные сведения о доходах Общество

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Контракт с главой администрации Илим-Горского сельсовета Неверкинского района Пензенской области Владимиром Никитиным расторгнут после прокурорской проверки, которая выявила несколько нарушений требований законодательства о противодействии коррупции.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, Владимир Никитин был назначен на должность главы сельсовета решением комитета местного самоуправления от 22 ноября 2016 года, в этот же день с ним заключен соответствующий контракт.

«Как лицо, претендующее на занятие должности муниципальной службы, он обязан был в установленном законодательством порядке представить работодателю сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей», — отметила собеседница агентства.

Она пояснила, что для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации сельсовета Владимир Никитин в установленный срок, с 1 по 15 ноября 2016 года, предоставил пакет документов, в котором находились данные сведения за период с 1 января по 1 сентября 2016 года, а не по день представления документов.

«В протоколе комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации от 18 ноября 2016 говорится, что по состоянию на этот день Владимир Никитин временно не работает, однако запись об увольнении его по собственному желанию из предыдущей организации в его трудовой книжке датирована 21 ноября 2016. Кроме того, при поступлении на муниципальную службу Владимир Никитин скрыл факт занятия им должности учредителя и руководителя еще четырех организаций. В представленных им сведениях сумма долей участия в коммерческих организациях указана не была», — добавила Светлана Артамонова.

По ее словам, в адрес комитета местного самоуправления Илим-Горского сельсовета Неверкинского района внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.