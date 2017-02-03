Скончалась почетный гражданин Пензы Любовь Преснякова Общество

Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Почетный гражданин Пензы, председатель совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Любовь Преснякова скончалась на 95-м году жизни в ночь на пятницу, 3 февраля.

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Прощание с покойной состоится в ритуальном зале областной больницы имени Н.Н. Бурденко с 11.00 до 12.00 в понедельник, 6 февраля.

Любовь Преснякова будет похоронена на Ново-Западном кладбище.

Свои соболезнования родным и близким Любови Пресняковой выразили сотрудники администрации Пензы и аппарата городской думы.

«Личный вклад Любови Николаевны в развитие ветеранского движения неоценим. Защита интересов и прав пожилых людей, патриотическое воспитание населения, особенно молодежи, создание ветеранских организаций, комиссии по работе с молодежью и хоровых коллективов — все это стало заслугой Любови Пресняковой. Склоняя головы перед невосполнимой утратой, мы глубоко скорбим со всеми, кто знал Любовь Николаевну, и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким. Светлая память о ее добрых делах навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Пензы.

Преснякова Любовь Николаевна родилась 5 сентября 1922 года в селе Константиновка Пензенской области.

В 1941 году с отличием окончила пензенскую фельдшерско-акушерскую школу.

С 22 июля 1941 года по 20 октября 1946 года была старшей медсестрой сортировочного эвакогоспиталя, старшей операционной сестрой, начальником обмывочного дезинфекционного отделения.

С 1945 по 1946 годы работала помощником командира медико-санитарного взвода 205-го армейского тяжелого танко-самоходного полка 36-ой армии Забайкальского военного фронта.

С 1947 по 1954 годы работала в пензенском облздравотделе помощником начальника отдела кадров, а затем областным санитарным врачом.

Восемь созывов избиралась депутатом Ленинского районного совета народных депутатов.

В 1980 году решением бюро РК КПСС утверждена председателем комитета ветеранов войны Ленинского района, который был переименован в районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Отмечена различными государственными наградами, в том числе медали «Халхин-Гол», «Ветеран труда», «Георгий Жуков», «Ю.А. Гагарин», «В память 350-летия Пензы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; нагрудные знаки Советского комитета ветеранов войны, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне»; почетные знаки Всесоюзного совета ветеранов войны и труда, Российского комитета ветеранов войны, «Признание города Пензы», «Фронтовик 1941–1945», «Во славу земли Пензенской» и другие.

В 2016 году удостоена звания почетного гражданина города Пензы.