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В Пензе пройдет областной форум «Одаренные дети»

12:43 | 03.02.2017 | Общество

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Пенза, 3 февраля 2017. PenzaNews. Областной форум «Одаренные дети» пройдет в Пензе с 7 по 16 февраля.

В Пензе пройдет областной форум «Одаренные дети»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В течение этого времени его участники — победители школьных отборочных туров — будут демонстрировать свое мастерство в 14 номинациях по направлениям: «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Вокал», «Изобразительное творчество» и «Народные инструменты».

По итогам прослушиваний и просмотров в каждой номинации по возрастным категориям жюри определит лауреатов трех степеней, а также участников, достойных звания дипломанта.

Открытие форума состоится в большом зале пензенского колледжа искусств в 11.00 во вторник, 7 февраля, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
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