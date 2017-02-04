Губернатор поздравил жителей региона с 78-й годовщиной образования Пензенской области Общество

Пенза, 4 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей региона с 78-й годовщиной образования Пензенской области, которая отмечается в субботу, 4 февраля.

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«В летописи нашего региона немало памятных героических страниц и имен, прославивших Россию. Со времен Екатерины II, указом которой 15 сентября 1780 года было образовано Пензенское наместничество, и по настоящее время Пенза славится своими богатыми традициями, гостеприимством жителей, щедростью родной земли», — отметил он.

Иван Белозерцев отметил, что самоотверженный труд, знания и опыт жителей делают успешным, динамично развивающимся во всех сферах субъектом РФ.

«Уверен, что вместе мы сможем решить любые социально-экономические задачи и внести достойный вклад в развитие родной Пензенской области! Желаю вам здоровья, мира, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!» — цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

4 февраля 1939 года указом президиума Верховного совета СССР была образована Пензенская область. До этого времени Пенза являлась районным центром Тамбовской области.

При образовании Пензенской области в ее состав были включены: из Тамбовской области — город Пенза, Башмаковский, Беднодемьяновский, Бессоновский, Больше-Вьясский, Голицынский, Головинщинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, Керенский, Кондольский, Лунинский, Мокшанский, Наровчатский, Нижне-Ломовский, Пачелмский, Поимский, Свищевский, Соседский, Телегинский, Терновский, Чембарский и Шемышейский районы; из Куйбышевской области — Барановский, Камешкирский, Кузнецкий, Литвиновский, Неверкинский, Николаевский, Николо-Пестровский районы; из Саратовской области — Бековский, Даниловский, Колышлейский, Лопатинский, Мало-Сердобинский, Сердобский, Тамалинский районы.

19 января 1943 года Барановский и Николаевский районы перешли в состав вновь образуемой Ульяновской области.