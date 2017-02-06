РГО объявило в Пензенской области конкурс детского творчества «Наш Хопер» Общество

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Местное отделение Русского географического общества в Сердобске Пензенской области объявило конкурс детского творчества «Наш Хопер».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязание, посвященное Году экологии в России, стартовало в понедельник, 6 февраля.

Представить свои работы могут участники в возрасте от 6 до 18 лет — воспитанники учреждений дополнительного образования и учащиеся школ Пензы и области. Они должны раскрыть красоту и самобытность Пензенской области. При этом рекомендуется изображать в работах как прошлое, так и настоящее и будущее, а также культурные традиции, архитектуру и достопримечательности.

Всего предусмотрено шесть номинаций, в каждой из которых будет присуждено по три призовых места: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное творчество», «Фоторепортаж» и «Экологические проекты».

Муниципальный этап конкурса продлится по 30 апреля.

В период с 15 по 30 мая экспертный совет оценит работы, прошедшие в региональный тур.