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РГО объявило в Пензенской области конкурс детского творчества «Наш Хопер»

09:26 | 06.02.2017 | Общество

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Местное отделение Русского географического общества в Сердобске Пензенской области объявило конкурс детского творчества «Наш Хопер».

РГО объявило в Пензенской области конкурс детского творчества «Наш Хопер». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Состязание, посвященное Году экологии в России, стартовало в понедельник, 6 февраля.

Представить свои работы могут участники в возрасте от 6 до 18 лет — воспитанники учреждений дополнительного образования и учащиеся школ Пензы и области. Они должны раскрыть красоту и самобытность Пензенской области. При этом рекомендуется изображать в работах как прошлое, так и настоящее и будущее, а также культурные традиции, архитектуру и достопримечательности.

Всего предусмотрено шесть номинаций, в каждой из которых будет присуждено по три призовых места: «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Декоративно-прикладное творчество», «Фоторепортаж» и «Экологические проекты».

Муниципальный этап конкурса продлится по 30 апреля.

В период с 15 по 30 мая экспертный совет оценит работы, прошедшие в региональный тур.
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