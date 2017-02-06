В Шемышейском районе суд встал на сторону женщины, взявшей два кредита по просьбе сожителя Общество

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Шемышейский районный суд Пензенской области удовлетворил исковое заявление женщины о взыскании денежных средств и процентов по договору займа с бывшего сожителя, по просьбе которого она ранее взяла два кредита на сумму 210 тыс. рублей.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, деньги женщина передала сожителю, а тот в свою очередь взял на себя обязательство производить выплаты по кредитам.

«Спустя некоторое время ответчик перестал платить, поэтому она сама погасила задолженность перед банками, о чем он написал соответствующие расписки. С 2015 года с ответчиком женщина не проживает. Ее неоднократные требования компенсировать затраты на погашение кредитов он оставил без внимания, при этом не отрицая наличия долга», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что женщина в подтверждение своих слов представила суду расписку, согласно которой ее бывший сожитель должен был выплатить долг до 26 мая 2015 года.

«Заочным решением исковые требования были удовлетворены. С ответчика в пользу истицы взыскана задолженность по договору займа в размере 210 тыс. рублей, проценты на сумму долга — 20 тыс. 300 рублей и расходы по уплате государственной пошлины — более 5,5 тыс. рублей. Решение сторонами в апелляционном порядке не было обжаловано, оно вступило в законную силу», — сказал представитель суда.