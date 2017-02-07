В Пензенской области благодаря прокурорам выплачено 335 млн. рублей долгов по зарплате Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Задолженность по заработной плате в сумме 335 млн. рублей погашена в Пензенской области в 2016 году благодаря мерам прокурорского реагирования. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«При осуществлении надзорных полномочий в сфере соблюдения конституционных прав граждан на своевременную и полную оплату труда было выявлено 8 тыс. 730 нарушений закона. С целью их устранения было внесено 742 представления. По инициативе прокуроров 605 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 734 — к административной, из них 12 были дисквалифицированы», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что в полном объеме ликвидирована задолженность по зарплате в таких компаниях, как «ПК Строй-3», «ПК Строй-6», «ПК Строй-8», «Пензблагоустройство», «Чаадаевский бетон», «Строительный кирпич» и ряде других.

«В отношении руководителей, умышленно ущемляющих права граждан, в 2016 году было возбуждено 18 уголовных дел по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», — уточнила Светлана Артамонова.

Она пояснила, что для принудительного взыскания задолженности в суды было направлено свыше 5 тыс. заявлений, по которым уже взыскано в пользу работников более 100 млн. рублей.

«Кроме того, за ненадлежащее исполнение контрольных функций в сфере трудовых правоотношений, выразившееся в неверной квалификации правонарушений, отсутствии контроля за исполнением предписаний, нарушении порядка рассмотрения обращений, к дисциплинарной ответственности привлечены четыре должностных лица государственной инспекции труда в Пензенской области», — сказала собеседница агентства.