Волонтер пензенского фонда «Гражданский Союз» нуждается в финансовой помощи Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Волонтер пензенского фонда «Гражданский Союз» Ирина Казакова, благодаря усилиям которой ранее был организован сбор средств на реабилитацию молодого инвалида Александра Кирюшатова, теперь сама нуждается в финансовой помощи.

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«Буквально на днях стало известно, что у самой Ирины на данный момент очень сложная жизненная ситуация. Ее сын Глеб находится на грани жизни и смерти, а помощи ждать неоткуда. У пятилетнего ребенка тяжелая форма ДЦП. Ирина с самого рождения сына борется за его жизнь. Изначально прогноз врачей был плохим, но благодаря стараниям мамы, поездке в Китай, пересадке стволовых клеток ребенок ожил, появились первые реакции. Потом было лечение в Москве и в других городах России. Но после падения доллара пришлось отменить поездки за границу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда «Гражданский Союз».

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В нем поясняется, что в конце февраля Ирина Казакова с сыном должна быть на лечении в Санкт-Петербурге, а в марте — в Чехии.

«В общей сложности на лечение необходимо около 700 тыс. рублей», — уточняется в тексте.

По словам Ирины Казаковой, финансовые ресурсы семьи к настоящему времени исчерпаны.

«Круг стал смыкаться. Сначала нас покинули знакомые, друзья, родственники. Остались рядом только родители. Мы занимали, продавали, вели сборы в соцсетях, обращались в фонды. Нам помогали, когда Глеб был совсем маленьким. Сейчас помощи практически нет, и нам не на что лечить сына. После перенесенного гриппа ребенок стал чувствовать себя хуже», — пояснила она.