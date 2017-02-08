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В Колышлее суд обязал ДЮСШ оборудовать вход в здание пандусом и поручнями

08:15 | 08.02.2017 | Общество

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Колышлей, 8 февраля 2017. PenzaNews. Суд обязал детско-юношескую спортивную школу Колышлейского района Пензенской области оборудовать вход в здание образовательной организации пандусом и поручнями.

В Колышлее суд обязал ДЮСШ оборудовать вход в здание пандусом и поручнями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Колышлейского районного суда, отсутствие специальных приспособлений на центральном входе в здания было выявлено в ходе прокурорской проверки.

«Согласно правилам «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (МГН). Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», в здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни. При ширине лестниц на основных входах в здание 4 метра и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни. Входная площадка при входах, доступных маломобильным группам, должна иметь навес и водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий — подогрев поверхности покрытия», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 на 2 метра или 1,5 на 1,85 метра, а при наличии пандуса — не менее 2,2 на 2,2 метра.
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