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Иван Белозерцев поздравил пензенских ученых с Днем российской науки

09:08 | 08.02.2017 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил ученых с Днем российской науки, который отмечается в среду, 8 февраля.

Иван Белозерцев поздравил пензенских ученых с Днем российской науки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область обладает огромным потенциалом в сфере науки, техники и инноваций. Достижения наших специалистов получили широкое признание не только в Российской Федерации, но и за рубежом», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что пензенские ученые принимают активное участие в решении актуальных вопросов социально-экономического развития региона, создают новейшие технологии мирового уровня и дают импульс дальнейшему развитию современного производства.

«Благодарю всех, кто посвятил себя служению науке, за самоотверженный труд, за стремление к новым открытиям, за реализацию смелых идей, воплощённых в прорывные проекты. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи, успехов и больших свершений!» — цитирует Иван Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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