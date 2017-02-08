10:28:18 Среда, 8 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем российской науки

09:57 | 08.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем российской науки, который отмечается в среду, 8 февраля.

Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем российской науки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Развитие науки во многом определяет не только эффективность экономической деятельности, социальный уровень жизни людей, но и культурное и духовное состояние общества. Пензенские ученые, исследователи и представители высшей школы своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие отечественной научной сферы, высокотехнологичного производства и профессионального образования. Мы по праву гордимся нашими выдающимися земляками, которые своими исследованиями и открытиями оставили значительный след в мировом научном наследии», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что разработки и изыскания пензенских специалистов получили мировое признание и пользуются спросом.

«Убежден, что благодаря патриотизму, кропотливой работе и профессионализму научный потенциал города Пензы будет неизменно расти. Желаю всем искателям истины успешной и плодотворной работы, творческой активности, неиссякаемой энергии, новых открытий, удачи во всех начинаниях!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе задержаны подозреваемые в краже инструментов из строящегося дома в Арбеково В Пензенской области в 2016 году изъяли из оборота 1,5 тонны мясных продуктов
Иван Белозерцев поздравил пензенских ученых с Днем российской науки В Неверкино осуждена глава КФХ, незаконно получившая субсидии на организацию пасеки
Монтаж декоративных элементов в Спасском кафедральном соборе намечено начать весной В Колышлее суд обязал ДЮСШ оборудовать вход в здание пандусом и поручнями
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама