Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем российской науки Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города с Днем российской науки, который отмечается в среду, 8 февраля.

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«Развитие науки во многом определяет не только эффективность экономической деятельности, социальный уровень жизни людей, но и культурное и духовное состояние общества. Пензенские ученые, исследователи и представители высшей школы своим ежедневным трудом вносят огромный вклад в развитие отечественной научной сферы, высокотехнологичного производства и профессионального образования. Мы по праву гордимся нашими выдающимися земляками, которые своими исследованиями и открытиями оставили значительный след в мировом научном наследии», — отметил глава администрации Пензы.

Он подчеркнул, что разработки и изыскания пензенских специалистов получили мировое признание и пользуются спросом.

«Убежден, что благодаря патриотизму, кропотливой работе и профессионализму научный потенциал города Пензы будет неизменно расти. Желаю всем искателям истины успешной и плодотворной работы, творческой активности, неиссякаемой энергии, новых открытий, удачи во всех начинаниях!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.