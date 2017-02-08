Стартовал заочный этап фестиваля «KinnoFest» Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Заочный этап всероссийского молодежного фестиваля научно-популярного фильма «KinnoFest» стартовал в Пензенской области.

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Заявки для участия в нем принимаются до 24 февраля.

На заочный этап принимаются видофильмы, посвященные инновациям в бизнесе и экспериментальным научным теориям, картины об исследованиях и открытиях, о различных аспектах научной деятельности, об ученых, а также видео-эссе.

По итогам этого этапа будет отобрано шесть команд, которые примут участие в очном туре. Он пройдет в Пензе с 28 по 31 марта.

В рамках второго этапа командам предстоит создать короткометражные фильмы на заданную организаторами тему, которая будет объявлена после завершения заочной части фестиваля.