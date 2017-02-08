Пензенское УФСИН и Академия ФСИН России заключили соглашение о творческом сотрудничестве Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Договор о творческом сотрудничестве заключен между оперативным отделом УФСИН России по Пензенской области и кафедрой организации оперативно-разыскной деятельности юридического факультета Академии ФСИН.

Фото: 58.fsin.su

Соглашение подписано в ходе командировки начальника кафедры Академии ФСИН России Игоря Казака в Пензенскую область.

Документ предусматривает объединение усилий сторон по повышению эффективности подготовки специалистов для оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы, проведение совместных мероприятий, а также взаимодействие во всех сферах деятельности.

Кроме того, в ходе своего визита Игорь Казак посетил школы №10, №30 и №43 города Пензы, где рассказал старшеклассникам о преимуществах службы в уголовно-исполнительной системе и обучении в академии, которая находится в Рязани, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.