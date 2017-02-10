Перевозчик заплатит 50 тыс. рублей за перегруженную маршрутку №29 Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено ООО «Спринт Плюс», допустившему нарушение лицензионных требований и условий при перевозке пассажиров по маршруту №29.

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«В 7.45 22 ноября 2016 года зафиксировано, что в микроавтобусе «Peugeot», следовавшем по маршруту №29, перевозились 26 пассажиров при допустимой нагрузке в 22 человека», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.

В ведомстве уточнили, что генеральный директор ООО «Спринт Плюс» признал вину организации.

«Соответствующая статья предусматривает для юрлиц ответственность в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Однако суд учел конкретные обстоятельства и характер правонарушения, финансовое положение ООО «Спринт Плюс» и тот факт, что оно приняло меры по предупреждению в дальнейшем аналогичных нарушений», — пояснили в управлении.