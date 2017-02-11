Госавтоинспекция предупредила о наледи на дорогах Пензенской области Общество

Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Осадки в виде снега ожидаются на территории Пензенской области в ближайшие дни, что может привести к образованию наледи на проезжей части и ухудшению дорожной обстановки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Госавтоинспекция рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — отметили в ведомстве.

В управлении также призвали пешеходов проявлять повышенную осторожность.

«Необходимо помнить, что в неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортных средств значительно возрастает, поэтому автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. Учитывайте это при переходе дороги. Для более безопасного передвижения в темное время суток пешеходам необходимо обозначить себя световозвращающими элементами», — сказали в Госавтоинспекции.