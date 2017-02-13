Мэр Кузнецка поручил оборудовать велопарковки вблизи учреждений допобразования и магазинов Общество

Кузнецк, 13 февраля 2017. PenzaNews. Мэр города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил проработать вопрос организации велосипедных парковок вблизи учреждений дополнительного образования и магазинов.

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В ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 13 февраля, он подчеркнул, что велосипед является одним из наиболее распространенных видов транспорта, поэтому такие парковки будут пользоваться популярностью.

«Дети могут добираться на нем и на занятия, и на тренировки. Прошу озаботится этой проблемой и установить возле школ эти металлические конструкции», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.