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Мэр Кузнецка поручил оборудовать велопарковки вблизи учреждений допобразования и магазинов

15:03 | 13.02.2017 | Общество

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Кузнецк, 13 февраля 2017. PenzaNews. Мэр города Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил проработать вопрос организации велосипедных парковок вблизи учреждений дополнительного образования и магазинов.

Мэр Кузнецка поручил оборудовать велопарковки вблизи учреждений допобразования и магазинов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 13 февраля, он подчеркнул, что велосипед является одним из наиболее распространенных видов транспорта, поэтому такие парковки будут пользоваться популярностью.

«Дети могут добираться на нем и на занятия, и на тренировки. Прошу озаботится этой проблемой и установить возле школ эти металлические конструкции», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.
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