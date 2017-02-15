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Участники акции «Дарите книги с любовью» передали в библиотеку Заречного 1,5 тыс. изданий

10:13 | 15.02.2017 | Общество

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Заречный, 15 февраля 2017. PenzaNews. Более 1,5 тыс. книг передано в центральную городскую библиотеку Заречного Пензенской области в рамках акции «Дарите книги с любовью», которая проходила в учреждении с 1 по 14 февраля.

Участники акции «Дарите книги с любовью» передали в библиотеку Заречного 1,5 тыс. изданий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Дарителями книг стали 119 человек.

В день завершения акции издания в библиотеку передали депутаты собрания представителей Заречного, начальники городских департаментов, представители профкома ПО «Старт» и городской профсоюзной организации, а также руководители общественных организаций.

Председатель собрания представителей Заречного Сергей Рузайкин отметил, что даже в современных условиях, когда появились новые источники информации, книга остается актуальной и имеет особое значение литературы в образовании и воспитании детей.

Поддержать акцию также пришли четвероклассники школы №221. Они прочитали стихотворение Андрея Усачева, посвященное Дню книгодарения. Им в подарок от библиотеки были переданы интересные издания, сообщает управление общественных связей Заречного.
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