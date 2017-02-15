Приставы разыскали мужчину, задолжавшего своему отцу 2 млн. рублей за покупку фуры Общество

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники управления ФССП России по Пензенской области разыскали мужчину, задолжавшего своему отцу 2 млн. рублей за покупку фуры и скрывавшегося в течение двух лет.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После приобретения автомашины работа закипела: перевозка грузов по территории России и странам СНГ — востребованная услуга. Только вот получив от отца возможность заработать, сын забыл о возврате долга. Взыскание ссуды осложнялось тем, что отец, постоянно проживающий в Германии, не мог приезжать на беседы с сыном», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Она уточнила, что от судебных приставов должник всеми способами пытался скрыться, а также утаить местонахождение своего большегруза.

«Все передвижения грузов были строго засекречены, телефоны отключены, машина, как призрак, появлялась то тут, то там», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, водитель фуры был остановлен в пути следования.

«Завидев людей в форме, он бросился в кабину и на огромной скорости пустился наутек. К преследованию подключились сотрудники Госавтоинспекции, на требования которых должник остановился», — отметила Яна Загребельная.

Она пояснила, что, по словам должника, уходить от погони он намеревался, пока не кончится солярка в топливном баке.

«После этого мужчина заговорил о выплате долга. Теперь он будет возвращен, но уже после оценки и реализации фуры», — резюмировала собеседница агентства.