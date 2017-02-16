Екатерина Потешкина победила на региональном этапе конкурса «Судебные приставы — детям» Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Судебный пристав-исполнитель отдела по исполнению документов о взыскании алиментных платежей по Пензе и Заречному Екатерина Потешкина стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Судебные приставы — детям».

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«Екатериной Потешкиной за 2016 год было окончено 227 исполнительных производств по алиментным обязательствам из 572 находящихся на принудительном исполнении. Кроме этого, она подала 22 рапорта о привлечении неплательщиков к уголовной ответственности и провела 268 проверок бухгалтерий организаций и предприятий, в которых работают должники», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

По ее словам, второе место на региональном этапе конкурса занял сотрудник кузнецкого межрайонного отдела судебных приставов Анатолий Фураев, а третье — пристав-исполнитель отдела по исполнению документов о взыскании алиментных платежей по Пензе и Заречному Юлия Сироткина.

«Однако на этом состязания не закончились. Победитель станет участником следующего этапа всероссийского конкурса, в котором померятся силами представители территориальных органов ФССП России, входящие в состав Приволжского федерального округа», — добавила собеседница агентства.