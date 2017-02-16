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В Заречном перед показом благотворительного спектакля пройдет лотерея

11:44 | 16.02.2017 | Общество

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Заречный, 16 февраля 2017. PenzaNews. Клуб стратегического развития Заречного Пензенской области проведет беспроигрышную лотерею перед показом благотворительного спектакля «О, Мама мия!», который намечен на 26 февраля.

В Заречном перед показом благотворительного спектакля пройдет лотерея

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на странице клуба в социальной сети Facebook, лоты передали представители органов власти, предприниматели и известные жители города.

Разыгрываться будут подарочные наборы с символикой Заречного, статуэтки, эксклюзивные сувениры, вазы, канцелярские приборы и свечи.

В частности, можно будет выиграть шайбу с финала Ночной хоккейной лиги в Сочи, в которой принимал участие президент РФ Владимир Путин, наборы записных книжек в кожаном переплете, сувениры ручной работы, а также коллекционные купюры с изображением Крыма.

В настоящее время сбор лотов продолжается.

Стоимость билета для участия в благотворительной лотереи составит 300 рублей.

Все собранные в ходе нее средства пойдут на лечение тяжелобольных детей Заречного в рамках программы «Дар во благо» Фонда поддержки городских инициатив.
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