В Заречном перед показом благотворительного спектакля пройдет лотерея Общество

Заречный, 16 февраля 2017. PenzaNews. Клуб стратегического развития Заречного Пензенской области проведет беспроигрышную лотерею перед показом благотворительного спектакля «О, Мама мия!», который намечен на 26 февраля.

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Как сообщается на странице клуба в социальной сети Facebook, лоты передали представители органов власти, предприниматели и известные жители города.

Разыгрываться будут подарочные наборы с символикой Заречного, статуэтки, эксклюзивные сувениры, вазы, канцелярские приборы и свечи.

В частности, можно будет выиграть шайбу с финала Ночной хоккейной лиги в Сочи, в которой принимал участие президент РФ Владимир Путин, наборы записных книжек в кожаном переплете, сувениры ручной работы, а также коллекционные купюры с изображением Крыма.

В настоящее время сбор лотов продолжается.

Стоимость билета для участия в благотворительной лотереи составит 300 рублей.

Все собранные в ходе нее средства пойдут на лечение тяжелобольных детей Заречного в рамках программы «Дар во благо» Фонда поддержки городских инициатив.