В Пензе чиновника наказали за нарушения при ведении списков ветеранов, нуждающихся в жилье Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Главный специалист-эксперт отдела жилищных программ министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения при ведении списков ветеранов Великой Отечественной войны, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

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«Списки ветеранов велись без соблюдения хронологической последовательности. Имели место факты превышения срока включения граждан в эти списки. От ветеранов требовались непредусмотренные законодательством документы. Установлены факты неправомерных отказов во включении в списки, в результате чего граждане были вынуждены доказывать предоставленное им законом право в судебном порядке», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что министру труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Евгению Трошину было внесено представление, по итогам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.