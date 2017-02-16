«Медиалогия» подтвердила мнения экспертов о цитируемости «Пенза-Пресс» за счет «Газеты.ру»

По словам экспертов медиарынка, из таблицы отчетливо видно, что если из нее убрать «Газету.ру», то присвоенный «Пенза-Пресс» индекс цитируемости упадет примерно в 3 раза — то есть до прошлогодних значений — и почти сравняется с цифрами конкурентов.
Вторым федеральным ресурсом-донором, который также внес свою лепту в «триумф» провластного СМИ, стали «Известия». Аналитики, занимающиеся детальным мониторингом информационного пространства, в конце 2016 года также обращали внимание на этот сайт как на «бескорыстного помощника», щедро делящегося своим индексом влияния.
Как полагают некоторые обозреватели, индекс цитируемости «Пенза-Пресс», «надутый» «Газетой.ру» через активные ссылки на материалы преимущественно о ДТП, криминале и происшествиях в Пензе и области, вряд ли будет восприниматься профессиональным сообществом и участниками рекламного рынка как бесспорный показатель лидерства.
«Аналогичная ситуация произойдет и в том случае, если это «надувательство» будет учтено при обновлении индекса цитируемости «Яндекса». Тогда уже и этот онлайн-измеритель нельзя будет в полной мере считать объективным для сайтов Пензенской области. Это вполне логично, если при расчете единого индекса для одного сайта берутся цифры, полученные путем манипуляций за счет пары доноров, а для других ресурсов — только реальные данные. В итоге сравнение полученных результатов будет просто бесполезным занятием, как и жонглирование ими на публике», — резюмировал собеседник агентства.
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