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РЕЙТИНГИ СМИ «Медиалогия» включила ИА «PenzaNews» в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов Пензенской области

«Медиалогия» подтвердила мнения экспертов о цитируемости «Пенза-Пресс» за счет «Газеты.ру»

13:55 | 16.02.2017 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Высокий индекс цитируемости, который был присвоен компанией «Медиалогия» за 2016 год контролируемому региональной властью сетевому изданию «Пенза-Пресс», оказался обеспечен преимущественно за счет лишь одного сайта-донора — федеральной «Газеты.ру», которая, как и прежде, продолжает укреплять негативный имидж Пензенской области.

«Медиалогия» подтвердила мнения экспертов о цитируемости «Пенза-Пресс» за счет «Газеты.ру»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На это обстоятельство ранее неоднократно указывали различные эксперты, ставившие под принципиальное сомнение объективность цифр «Пенза-Пресс» в случае их сравнения с данными других конкурирующих СМИ.

В частности, речь идет о двух реальных ближайших соперниках — резидентах «большой тройки» — независимом информационном агентстве «PenzaNews», являющимся на протяжении уже многих лет абсолютным лидером по цитируемости среди СМИ Пензенской области по версии компании «Яндекс», и популярном портале с форумом «ПензаИнформ». Последний, по данным «Медиалогии», в 2016 году проиграл не только ГТРК «Пенза», но и даже сайту «Город Z» из Заречного, заняв в рейтинге лишь 4 место.

По словам экспертов медиарынка, из таблицы отчетливо видно, что если из нее убрать «Газету.ру», то присвоенный «Пенза-Пресс» индекс цитируемости упадет примерно в 3 раза — то есть до прошлогодних значений — и почти сравняется с цифрами конкурентов.

Вторым федеральным ресурсом-донором, который также внес свою лепту в «триумф» провластного СМИ, стали «Известия». Аналитики, занимающиеся детальным мониторингом информационного пространства, в конце 2016 года также обращали внимание на этот сайт как на «бескорыстного помощника», щедро делящегося своим индексом влияния.

Как полагают некоторые обозреватели, индекс цитируемости «Пенза-Пресс», «надутый» «Газетой.ру» через активные ссылки на материалы преимущественно о ДТП, криминале и происшествиях в Пензе и области, вряд ли будет восприниматься профессиональным сообществом и участниками рекламного рынка как бесспорный показатель лидерства.

«Аналогичная ситуация произойдет и в том случае, если это «надувательство» будет учтено при обновлении индекса цитируемости «Яндекса». Тогда уже и этот онлайн-измеритель нельзя будет в полной мере считать объективным для сайтов Пензенской области. Это вполне логично, если при расчете единого индекса для одного сайта берутся цифры, полученные путем манипуляций за счет пары доноров, а для других ресурсов — только реальные данные. В итоге сравнение полученных результатов будет просто бесполезным занятием, как и жонглирование ими на публике», — резюмировал собеседник агентства.
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