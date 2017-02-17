Иван Белозерцев поздравил пензенскую молодежь с Днем российских студотрядов Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил молодежь с Днем российских студенческих отрядов, который отмечается в пятницу, 17 февраля.

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«Сегодня это созидательное молодежное движение, продолжая лучшие традиции своих предшественников, набирает силу, становится все более популярным и массовым, объединяет талантливых, целеустремленных, позитивно настроенных людей, своим трудом и творческой энергией укрепляющих благополучие нашей страны», — отметил он.

Глава региона добавил, что студенты являются самой перспективной частью общества, проявляющей активность и неподдельный интерес к жизни.

«Вы рождаете яркие идеи, создаете оригинальные проекты, принимаете нестандартные решения. Участие в деятельности студенческих отрядов помогает вам раскрыть свои лидерские качества, освоить принципы командной работы на основе дружбы и взаимовыручки, обрести профессиональные навыки», — пояснил Иван Белозерцев.

Он также выразил благодарность представителям студенческих отрядов, которые принимают участие в создании социально значимых объектов, помогают развивать инфраструктуру городов и районов Пензенской области и способствуют формированию достойных условий для комфортной жизни.

«Желаю вам реализовать все созидательные планы, найти свое призвание, достичь профессиональных успехов и личного счастья! Помните, что ваши победы и достижения — гордость России и пензенского края! Здоровья вам, верного товарищества, отличной учебы, новых открытий и достойных свершений!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.