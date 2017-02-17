Нагрузка на судей Арбитражного суда Пензенской области является самой низкой в ПФО Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Нагрузка на судей Арбитражного суда Пензенской области является самой низкой по сравнению с арбитражными судами других регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания, посвященного подведению итогов 2016 года.

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По его словам, судья в среднем рассматривал 51 дело.

Константин Друзь добавил, что самая большая нагрузка в ПФО отмечается в Волгоградской области.

«Нагрузка средняя на судью — 150–160 дел», — уточнил он.

Председатель Арбитражного суда Пензенской области также привел дополнительные данные, характеризующие напряженность труда.

«С учетом рассмотренных заявлений в рамках дел о банкротстве, заявлений о принятии обеспечительных мер и заявлений, связанных с исполнением судебных актов, фактическая нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью [Арбитражного суда Пензенской области] в месяц составила 69 дел. В 2015 году это было 62 дела, в 2014 году — 58», — сказал Константин Друзь.