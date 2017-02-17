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Арбитражный суд Пензенской области за год рассмотрел 141 заявление о банкротстве

12:45 | 17.02.2017 | Общество

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области рассмотрел 141 заявление о признании должника банкротом в 2016 году. Об этом сообщил председатель суда Константин Друзь в ходе совещания в пятницу, 17 февраля.

Председатель Арбитражного суда Пензенской области Константин Друзь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Из них 109 заявлений должников, 26 — граждан, 6 — индивидуальных предпринимателей. В 397 случаях должник инициировал процедуру банкротства самостоятельно, […] в 170 в суд обращался кредитор, 19 заявлений приходится на долю уполномоченного органа», — уточнил он.

Константин Друзь добавил, что по 141 делу производство было завершено.

«В том числе по 26 гражданам и шести индивидуальным предпринимателям следующим образом: в связи с завершением конкурсного производства — 72, в связи с прекращением производства по делу — 43, [...] в связи с завершением реализации имущества — 22», — пояснил председатель суда.

По его словам, из 43 дел, производство по которым было прекращено, в 23 случаях это произошло на стадии рассмотрения заявления, в пяти — наблюдения, в шести — конкурсного производства.

«Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода по делам о банкротстве составляет 615, из них в отношении физических лиц — 414, из них граждан — 365, индивидуальных предпринимателей — 49», — отметил Константин Друзь.

По его словам, за 2016 год поступило 586 заявлений о признании должника несостоятельным, в том числе 370 — в отношении граждан и 64 — индивидуальных предпринимателей.
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