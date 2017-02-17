В Бековском районе суд обязал администрации сельсоветов заменить лампы в фонарях Общество

Беково, 17 февраля 2017. PenzaNews. Суд обязал администрации девяти сельсоветов Бековского района, а также рабочего поселка Беково Пензенской области организовать освещение улиц на должном уровне.

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Так, лампы необходимо заменить в фонарях в Яковлевском, Пяшинском, Мошковском, Волынщинском, Ивановском, Сосновском, Миткирейском и Вертуновском сельсоветах.

«Муниципалитеты не произвели своевременную замену перегоревших ламп фонарей уличного освещения на некоторых улицах населенных пунктов. Отсутствие должного освещения создает неудобства гражданам, затрудняет работу специальных служб и ведомств, способствует росту травматизма, а также создает предпосылки для совершения преступлений в темное время суток», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Бековского районного суда.

Он уточнил, что заменить лампы в фонарях администрации обязаны в течение 10 дней со дня вступления судебных решений в силу.