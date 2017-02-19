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Центральные улицы Пензы очистили от рекламы на столбах

10:02 | 19.02.2017 | Общество

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Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Световые опоры и стены зданий, расположенных на улицах Московской, Славы, Кулакова, Бакунина и Плеханова в Пензе, очищены от несанкционированной рекламы по итогам рейда, проведенного специалистами администрации Ленинского района города в минувшую субботу, 18 февраля.

Центральные улицы Пензы очистили от рекламы на столбах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе обхода территорий были выявлены нарушения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка, организована работа по их устранению.

Также проверяющие оценили ход работ по уборке снега и обработке пешеходных дорожек противогололедными средствами. В целом управляющими компаниями и организациями различной формы собственности с этой целью были задействованы более 120 дворников и 12 единиц техники.
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