Центральные улицы Пензы очистили от рекламы на столбах Общество

Пенза, 19 февраля 2017. PenzaNews. Световые опоры и стены зданий, расположенных на улицах Московской, Славы, Кулакова, Бакунина и Плеханова в Пензе, очищены от несанкционированной рекламы по итогам рейда, проведенного специалистами администрации Ленинского района города в минувшую субботу, 18 февраля.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе обхода территорий были выявлены нарушения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка, организована работа по их устранению.

Также проверяющие оценили ход работ по уборке снега и обработке пешеходных дорожек противогололедными средствами. В целом управляющими компаниями и организациями различной формы собственности с этой целью были задействованы более 120 дворников и 12 единиц техники.