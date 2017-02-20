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Работникам вадинского «Хлеба» выплатили долги по зарплате

09:00 | 20.02.2017 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Частичная задолженность по зарплате за январь 2017 года в размере 46 тыс. рублей перед 23 сотрудниками ООО «Хлеб» в Вадинском районе Пензенской области погашена.

Работникам вадинского «Хлеба» выплатили долги по зарплате

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, наличие задолженности было выявлено при контроле соблюдения требований трудового законодательства.

«По результатам проверки прокурором района в отношении генерального директора ООО «Хлеб» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда по Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также в суд было направлено 23 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате, которые к настоящему времени удовлетворены.

«Генеральному директору ООО «Хлеб» прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.
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