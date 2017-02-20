Работникам вадинского «Хлеба» выплатили долги по зарплате Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Частичная задолженность по зарплате за январь 2017 года в размере 46 тыс. рублей перед 23 сотрудниками ООО «Хлеб» в Вадинском районе Пензенской области погашена.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, наличие задолженности было выявлено при контроле соблюдения требований трудового законодательства.

«По результатам проверки прокурором района в отношении генерального директора ООО «Хлеб» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», которое направлено для рассмотрения в государственную инспекцию труда по Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также в суд было направлено 23 заявления о вынесении судебных приказов о взыскании задолженности по зарплате, которые к настоящему времени удовлетворены.

«Генеральному директору ООО «Хлеб» прокурором района внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — сказала Светлана Артамонова.