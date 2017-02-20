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Губернатор подверг критике качество уборки тротуаров в Пензе

09:09 | 20.02.2017 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подверг критике качество уборки тротуаров в Пензе.

Губернатор подверг критике качество уборки тротуаров в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Люди себя чувствуют некомфортно, это создает условия для роста числа травм», — отметил глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Иван Белозерцев добавил, что особенно важно привести тротуары в порядок в условиях переменчивой погоды, когда минусовая температура воздуха сменяется плюсовой и наоборот.

По его словам, это касается не только Пензы, но и всех муниципальных образований.

«Необходимо обратить внимание на вывоз снега с территории школ, магазинов, больниц», — подчеркнул губернатор.

Также Иван Белозерцев предложил найти альтернативу пескосоляной смеси для обработки дорог Пензенской области.
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