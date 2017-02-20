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Аккаунт в Instagram с обещанием сертификата от H&M в Пензе не принадлежит магазину

10:46 | 20.02.2017 | Общество

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Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Аккаунт в Instagram, в котором первым 7 тыс. подписчиков было обещано вознаграждение в виде сертификата от магазина H&M в Пензе на сумму 4,5 тыс. рублей, не принадлежит торговой компании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила менеджер магазина Венера Ковылова в понедельник, 20 февраля.

Аккаунт в Instagram с обещанием сертификата от H&M в Пензе не принадлежит магазину

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это не наша группа. Мы в отдел безопасности передали информацию, наш офис будет с этим разбираться. Это не наши работники создавали, и точно уж не наш офис», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что за получением обещанных сертификатов в магазин уже обратились более 30 человек, но всем им было отказано.

«У нас официальные группы другие совершенно», — подчеркнула Венера Ковылова.

Первая публикация в аккаунте, который злоумышленники выдали за официальную страницу магазина H&M в Пензе, была сделана два дня назад. Под одной из трех опубликованных фотографий авторы пообещали новым подписчикам денежные сертификаты на общую сумму 31,5 млн. рублей.

По данным на утро понедельника, 20 февраля, желание следить за обновлениями в фальшивом профиле популярного магазина одежды выразили более 4 тыс. человек.
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