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Алексей Дмитриенко удостоен знака «За заслуги в развитии Пензы»

09:24 | 21.02.2017 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Глава города Валерий Савельев вручил бывшему генеральному директору АО «НИИФИ» члену Совета Федерации РФ – представителю от правительства региона Алексею Дмитриенко памятный знак «За заслуги в развитии Пензы» в минувший понедельник, 20 февраля.

Алексей Дмитриенко удостоен знака «За заслуги в развитии Пензы»

Фото: Pgduma.ru

Валерий Савельев отметил, что Алексей Дмитриенко зарекомендовал себя как инициативный руководитель, обладающий стратегическим мышлением, большим личностным потенциалом, высокой работоспособностью.

По его словам, за время управления АО «НИИФИ» Алексей Дмитриенко реализовал ряд программ социальных гарантий, поддержки молодых специалистов, развития ветеранского движения.

«Вручение памятного знака — это признание ваших заслуг перед городом, перед пензенцами за деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Пензы и рост его благосостояния», — цитирует Валерия Савельева пресс-служба городской думы.
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