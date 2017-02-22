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В пензенском кафе «Блюз» продавали алкоголь подросткам

08:25 | 22.02.2017 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Факт продажи несовершеннолетним алкогольной продукции выявлен в кафе «Блюз», расположенном на улице Ленинградской в Пензе, в ходе мониторинга, состоявшегося в минувший вторник, 21 февраля.

В пензенском кафе «Блюз» продавали алкоголь подросткам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В кафе также выявлен факт реализации водки «Русская валюта» объемом 0,5 литра по цене 300 рублей без лицензии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В ведомстве уточнили, что по данным нарушениям информация передана в управление МВД РФ по Пензенской области.

«Сотрудниками полиции из нелегального оборота изъято 9 бутылок алкогольной продукции в ассортименте, составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в министерстве.
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